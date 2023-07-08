Апастовский район Татарстана утвердил программу защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Апастовский район Татарстана утвердил муниципальную программу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах. Она рассчитана на 2023—2025 годы.

Программа нацелена на повышение защищенности населения, территории и объектов инфраструктуры Апастовского района Татарстана от ЧС природного и техногенного характера, смягчение негативных последствий. Она предусматривает проведение мероприятий по гражданской обороне.

В задачи программы входят, во-первых, повышение эффективности управления в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, во-вторых, подготовка населения по этим вопросам, в-третьих, развитие системы антикризисного управления.

Общий объем финансирования программы оценили в 28,9 млн рублей. В частности, 28,5 млн рублей выделят из бюджета Апастовского района Татарстана. На этот год предусмотрено 9,29 млн рублей, на следующий — 9,5 млн, а на 2025-й — 9,77 млн. Объемы финансирования носят прогнозный характер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Реализация программы должна обеспечить создание материального резерва на предупреждение ЧС в полном объеме на 100%, накопление средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских, готовность систем управления, связи, информирования и оповещения. Она также должна позволить обеспечить поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории Апастовского района и совершенствование подготовки граждан по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности.

Напомним, в Татарстане, как и по всей России, с осени прошлого года инвентаризируются и приводятся в порядок защитные сооружения гражданской обороны. Несмотря на то, что работа ежегодная, вокруг нее распространяется множество фейков. Как уверяют специалисты, паника создается искусственно на фоне спецоперации. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина