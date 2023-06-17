В Верхнеуслонском районе Татарстана создали учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и ЧС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Исполком Верхнеуслонского района Татарстана постановил создать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. За каждым из них закрепили зоны обслуживания.

Всего создано шесть учебно-консультационных пунктов. Один их них появится на базе районного Дворца культуры в Верхнем Услоне. Еще пять будут базироваться в филиалах Печищинского, Октябрьского, Коргузинского, Макуловского и Набережно-Морквашского СДК.

Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям представляют из себя специально оборудованные помещения или их часть для проведения мероприятий по подготовке граждан по вопросам действий при угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов, а также оказания консультационных услуг всем группам населения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. Они создавались из расчета один пункт на 3 тысячи жителей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Начальники учебно-консультационных пунктов будут работать на нештатной основе. В число сотрудников также входят один-два инструктора. Свою деятельность они будут осуществлять также на нештатной основе.

В Татарстане, как и по всей России, с осени прошлого года инвентаризируются и приводятся в порядок защитные сооружения гражданской обороны. Несмотря на то, что эта работа ежегодная, вокруг нее распространяется множество фейков. Как уверяют специалисты, паника вокруг этой темы создается искусственно на фоне проведения специальной военной операции. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина