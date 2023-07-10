В Новошешминском районе Татарстана создали учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и ЧС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Исполком Новошешминского района Татарстана постановил создать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Финансирование обеспечат за счет средств муниципального бюджета.

Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне создаются на базе Новошешминского районного дома культуры, Краснооктябрского сельского клуба, Ленинского и Екатерининского сельского ДК. За каждым из них закрепляется зона обслуживания.

Главная цель создания учебно-консультационных пунктов — обеспечение необходимых условий подготовки граждан по проблемам гражданской обороны и защиты от ЧС по месту жительства и оказания консультативных услуг в области безопасности жизнедеятельности. Они представляют из себя специально оборудованные помещения или их часть для проведения мероприятий по подготовке населения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Рекомендуемая организационно-штатная численность учебно-консультационных пунктов — один начальник и один-два инструктора. Работать они будут на внештатной основе.

Напомним, аналогичные учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Татарстане также появятся в Набережных Челнах. Их уже создали в Верхнеуслонском районе — на базе районного Дворца культуры в Верхнем Услоне, в филиалах Печищинского, Октябрьского, Коргузинского, Макуловского и Набережно-Морквашского СДК.



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Татьяна Демина