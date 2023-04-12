Убежища, станции обеззараживания и спецсклады: Челны готовят инфраструктуру на случай военной угрозы

В автограде приведут в порядок объекты гражданской обороны, чтобы держать их в полной готовности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Набережных Челнов отправил на антикоррупционную экспертизу проект постановления, согласно которому в городе будут создаваться и поддерживаться в постоянной готовности защитные сооружения. Руководителям организаций, у которых имеются такие объекты, необходимо провести комплекс работ по обеспечению их сохранности. А в случае объявления мобилизации или военного времени управляющим компаниям и товариществам собственников жилья нужно будет приспособить под эти функции заглубленные помещения и другие подземные пространства домов. Подробности — в материале «Реального времени».

Объекты будут защищать людей не только в военное время, но и при катаклизмах

Постановление касается не только защитных сооружений, но и других объектов гражданской обороны. В качестве примеров ЗС ГО в документе приводятся: убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения, санитарно-обмывочные пункты, а также станции обеззараживания одежды и техники.

Исполком Набережных Челнов в границах города определит общую потребность в этих объектах и займется их созданием в мирное время. Кроме того, он будет следить за текущим состоянием таких построек и вести их учет. В период мобилизации и в военное время их постройка будет осуществляться уже в соответствии с планом гражданской обороны. Как было сказано выше, не все они должны быть построены с нуля, поскольку часть из них может появиться в результате приспособления уже существующих построек.

Отмечается, что в качестве ЗС ГО также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от природных и техногенных катастроф, таких как пожары, прорывы плотин, аварии на АЭС или других энергетических объектах, падение самолетов и крушение поездов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приспособленные помещения должны уберечь от фугаса

Убежища будут создаваться для работающих в военное время смен организаций или предприятий, имеющих мобилизационное задание. Такие укрытия могут быть как обычными, так и противорадиационными. Вторые могут быть предназначены для граждан, работающих по заданию в зоне заражения, а также для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала.

Что касается обычного населения, то в случае ЧС для них будут использоваться уже имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны, а также приспособленные помещения. УК и ТСЖ, осуществляющие свою деятельность по управлению жилыми домами на территории города, будут работать во взаимодействии с Управлением городского хозяйства и жизнеобеспечения.

Они должны выстроить свою работу так, чтобы подвалы, цокольные этажи и другие подземные постройки могли выдержать фугасные или осколочные средства поражения. Также они должны защищать от обломков строительных конструкций и обрушения вышерасположенных этажей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не только укрывать людей, но и снабжать

Говоря о других объектах ЗС ГО, стоит отметить, что специализированные склады будут создаваться лишь для хранения средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной и химической разведки.

Что же касается санитарно-обмывочных пунктов и других станций обеззараживания, то они в случае ЧС будут обеспечивать радиационную, химическую, биологическую и медицинскую защиту. На таких объектах будет проводиться санитарная обработка людей и животных, а их специалисты будут заниматься дезактивацией дорог, зданий и сооружений.

Данные объекты также могут быть использованы и в мирное время по согласованию с исполкомом Челнов при угрозе природного или техногенного катаклизма. Однако важным условием является то, что после такой работы они должны сохранить возможность вернуться к своему прямому назначению в заданные сроки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый из объектов будут тщательно обслуживать

Важность содержания ЗС ГО в мирное время подчеркивается в проекте постановления неоднократно. Для поддержания таких объектов в готовности к использованию по предназначению в организациях, у которых они находятся, будут создаваться группы по обслуживанию. Они должны следить за герметизацией и гидроизоляцией, состоянием инженерно-технического и специального оборудования, а также средствами связи и оповещения.

При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

перепланировка помещений;

устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

нарушение герметизации и гидроизоляции;

демонтаж оборудования;

применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

оштукатуривание потолков и стен помещений;

облицовка стен керамической плиткой;

окрашивание деталей, амортизаторов, вставок, рукавов и табличек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

А вот что касается необходимых решений при использовании таких объектов в мирное время, то среди них можно отметить:

поддержание температуры (необходимой по требованиям проекта) и защиту от атмосферных осадков;

регулярные окраску, ремонт помещений и оборудования;

обеспечение аварийного запаса питьевой воды с полным обменом в течение двух суток;

содержание емкостей для запаса воды;

опечатывание и проверку вспомогательных помещений, санузлов и законсервированных дизельных электростанций;

обеспечение открываемых защитно-герметических и герметических ворот и дверей подставками.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждое ведомство Татарстана уже знает свои обязанности в случае угрозы

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Кабинет министров Татарстана также отправил на антикоррупционную экспертизу проект постановления «Об утверждении перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий республиканского уровня по гражданской обороне». Согласно данному документу, министерствам и подведомственным структурам региона будет необходимо выполнить ряд задач по защите гражданского населения — в том числе в военное время. В список войдет как методическая подготовка жителей, так и заблаговременное создание дезактивирующих веществ в случае радиационной угрозы.

Основная доля таких мероприятий выпадет на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (МЧС). Согласно документу, данное ведомство будет участвовать в выполнении практически всех задач, в большинстве случаев совместно с другими министерствами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В свою очередь, Минстрой Татарстана должен будет обеспечить граждан укрытиями, которые нужно построить и обслуживать. Кроме того, в документе указывается, что Министерству строительства важно быть готовым к обеспечению жителей быстровозводимыми защитными сооружениями с упрощенным оборудованием в случае объявления военного положения.

Также, по согласованию, в этой работе может участвовать и МУП «Метроэлектротранс», которое даже в мирное время должно обеспечить приспособление метрополитена для укрытия. Стоит отметить, что перед МЧС будет стоять задача замаскировать все эти объекты вне зависимости от их типа. Подробнее — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».