Главное о коронавирусе за неделю: отсутствие случаев заражения в половине стран мира, обновленная вакцина
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 24 по 30 июля 2023 года.
В Татарстане продолжает доминировать «омикрон»
- По последним данным, в Татарстане с начала пандемии подтвердилось 206 537 случаев заражения COVID-19. Вылечились от коронавируса 204 388 человек.
- С 17 по 23 июля в Татарстане подтвердилось 59 новых случаев COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей их количество не изменилось — столько же выявлено и с 10 по 16 июля.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике с 17 по 23 июля не зарегистрировано. Их не фиксируют со второй половины января 2023 года. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
- С 17 по 23 июля в больницы Татарстана с коронавирусом попали 33 человека, что в 1,43 раза больше, чем за предыдущие семь дней. С 10 по 16 июля в Татарстане госпитализировали 23 человека, заразившихся COVID-19. Их оказалось на 34% меньше, чем за предыдущую неделю.
- В Татарстане 93% случаев заражения коронавирусом протекают бессимптомно или по типу ОРВИ. По-прежнему в структуре заболеваемости COVID-19 доминирует омикрон-штамм — 100% случаев.
- В Татарстане развернуто 252 койки для больных коронавирусом. Из них свободны около 6%. Стационарная помощь зараженным оказывается на базе 11 медучреждений. При необходимости в республике готовы развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19.
- Лучший врач первичного звена на конкурсе «Ак чечеклер — Врач года» Николай Романов, работающий в поселке Васильево под Казанью, рассказал, что дети на его участке переносили коронавирус в основном в легкой форме. Однако сейчас у них начинает «всплывать» постковидный синдром, у подростков возникают тяжелые хронические заболевания. «Коронавирус, скорее всего, стал «рентгеном», который подсветил предрасположенности или дремлющие в организме болезни», — заявил специалист.
В России готовятся к выпуску обновленной вакцины против коронавируса
- С начала пандемии в России зарегистрировано 22 974 289 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от него за это время 22 424 710 россиян, умерли — 399 814.
- В ближайшее время в России внедрят обновленную вакцину против COVID-19 с актуализированным антигенным составом. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что препарат готов и проходит клинические испытания. Он будет эффективен против новых вариантов коронавируса и доступен для всех возрастных групп, в том числе детей и подростков.
- Роспотребнадзор прогнозирует на осень подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова обратила внимание, что так происходит всегда после завершения лета.
- В Кабардино-Балкарии отменили режим повышенной готовности, введенный в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Указ подписал глава республики Казбек Коков. Решение принято в связи с уменьшением числа новых случаев заражения.
- Президент России Владимир Путин не обращался в центр имени Гамалеи за обновленной вакциной против COVID-19, сообщил «РИА Новости» директор организации Александр Гинцбург. Он же заверил, что на форуме «Россия — Африка» для главы государства нет угрозы заражения коронавирусом, так как его участники сдавали тест на наличие вируса в организме.
- На Соборной площади Московского Кремля впервые после пандемии коронавируса массово прошла присяга курсантов ФСО. Ее приняли 500 граждан из 33 регионов России.
СOVID-19 привел к снижению продолжительности жизни в Германии
- С 26 июня по 23 июля 2023 года практически в половине стран мир не зафиксировано cлучаев заражения коронавирусом, заявили в ВОЗ. Из 234 стран за этот период 122 сообщили хотя бы об одном случае заражения COVID-19.
- По данным ВОЗ, в мире с 26 июня по 23 июля выявили 868 тысяч новых фактов инфицирования COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировали в Южной Корее — 593 тысячи. Умерли в мире от коронавируса за 28 дней 3,7 тысячи человек.
- В Германии после пандемии коронавируса зафиксировали снижение продолжительности жизни примерно на 7 месяцев. Так, в 2022 году средний показатель среди женщин составил 82,9 года, а среди мужчин — 78,2 года. Всего с 2020 по 2022 год в ФРГ от коронавируса умерли около 164 тысяч человек.
- В Южной Корее с 2021 года из-за истечения срока годности утилизировали более 21 миллиона неиспользованных доз вакцины от коронавируса. С 2022 года Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) пытается решить, что делать с неиспользованными препаратами. Это связано с тем, что спрос на вакцины постепенно снижается из-за высокого процента привитых граждан.
- Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заболела коронавирусом. По данным СМИ, болезнь протекает в легкой форме. Она находилась под присмотром врачей, а все ее мероприятия отменили.
- Президент США Джо Байден в одной из своих речей оговорился и сказал, что из-за коронавируса умерли чуть более 100 американцев, пишут «РИА Новости». После этого на него обрушились с критикой пользователи Twitter, переименованного в X.
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