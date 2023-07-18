В Татарстане число госпитализаций пациентов с коронавирусом сократилось на треть

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане с 10 по 16 июля госпитализировали 23 человека, заразившихся коронавирусом. Это на 34% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

С 3 по 9 июля в больницы Татарстана попали 35 заболевших COVID-19. Рост числа госпитализаций, по сравнению с предыдущей неделей, составлял 25%.



С 26 июня по 2 июля госпитализировали 28 татарстанцев с коронавирусом. Их оказалось на 20% меньше, чем за предшествующие семь дней.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По последним данным, в Татарстане начиная с весны 2020 года зарегистрировано 206 478 случаев коронавируса. Вылечились от COVID-19 за это время 204 142 жителя республики, умерли — 2 010 человек.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина