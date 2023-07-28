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Глава Роспотребнадзора: новый подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью

16:08, 28.07.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Роспотребнадзора: новый подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью. Свой прогноз она озвучила в беседе с ТАСС.

— Мы предполагаем, что осенью, как это бывает каждый год, мы увидим подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и новой коронавирусной инфекцией, — сообщила она.

По прогнозам Поповой, после окончания лета в стране вырастет заболеваемость и другими острыми респираторными заболеваниями.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжают работать временные инфекционные госпитали для пациентов с коронавирусом. На данный момент развернуто 252 койки. На сегодняшний день стационарную помощь больным коронавирусом в Татарстане оказывают на базе 11 медучреждений. Резерв свободные коек составляет примерно 6%.

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Айрат Назипов
ОбществоМедицина

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