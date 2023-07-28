В Татарстане развернуто 252 койки для пациентов с COVID-19 — свободно около 6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане продолжают работать временные инфекционные госпитали для пациентов с коронавирусом. На данный момент развернуто 252 койки, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов на пресс-конференции.



На сегодняшний день стационарную помощь больным коронавирусом в Татарстане оказывают на базе 11 медучреждений. Резерв свободные коек составляет примерно 6%.

Дмитрий Лопушов обратил внимание, что при необходимости в Татарстане готовы развернуть дополнительные койки для больных коронавирусом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что 93% случаев заражения коронавирусом в регионе протекают бессимптомно либо по типу ОРВИ. В структуре заболеваемости COVID-19 доминирует омикрон-штамм.

По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 206 537 случаев COVID-19, из которых 59 — за неделю с 17 по 23 июля. Вылечились от коронавируса 204 388 человек, умерли — 2 010.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина