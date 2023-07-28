В Татарстане 93% случаев заражения COVID-19 протекает бессимптомно или по типу ОРВИ
В Татарстане 93% случаев заражения коронавирусом протекают бессимптомно либо по типу ОРВИ. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
По-прежнему в структуре заболеваемости COVID-19 доминирует омикрон-штамм — 100% случаев. «Изменений в составе штаммов не наблюдается», заверила Любовь Авдонина.
По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 206 537 случаев COVID-19, из которых 59 — за неделю с 17 по 23 июля. Вылечились от коронавируса 204 388 человек, умерли — 2 010.
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