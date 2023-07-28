Новости общества

12:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Глава российского Минздрава рассказал о клинических испытаниях обновленной вакцины «Спутник V»

10:53, 28.07.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава российского Минздрава рассказал о клинических испытаниях обновленной вакцины «Спутник V»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обновленная вакцина от COVID-19 «Спутник V» подготовлена и проходит клинические исследования. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Сегодня подготовлены уже и проходят клинические испытания нового варианта вакцины «Спутник» для ревакцинации, — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Михаил Мурашко утверждает, что обновленный «Спутник V» сможет защитить население от новых штаммов коронавируса.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В марте в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что «Спутник V» — наиболее эффективное средство в плане противодействия коронавирусу. В пресс-службе РФПИ заявили, что ученые при создании вакцины первыми в мире применили подход гетерогенного бустирования.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также