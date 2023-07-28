Глава российского Минздрава рассказал о клинических испытаниях обновленной вакцины «Спутник V»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обновленная вакцина от COVID-19 «Спутник V» подготовлена и проходит клинические исследования. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Сегодня подготовлены уже и проходят клинические испытания нового варианта вакцины «Спутник» для ревакцинации, — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Михаил Мурашко утверждает, что обновленный «Спутник V» сможет защитить население от новых штаммов коронавируса.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В марте в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что «Спутник V» — наиболее эффективное средство в плане противодействия коронавирусу. В пресс-службе РФПИ заявили, что ученые при создании вакцины первыми в мире применили подход гетерогенного бустирования.



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Айрат Назипов