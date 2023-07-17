Марат Хуснуллин: «Предварительно, опоры Крымского моста не пострадали»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что водолазы заканчивают осмотр повреждений Крымского моста. По его словам, опоры не пострадали.

— Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают. Через 2 часа будет информация. Мы пока будем совещаться, — передает его высказывания «РИА Новости».

Решение о запуске машин по мосту могут принять через несколько часов. Сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта, добавил он.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Следком/t.me

Сегодня Марат Хуснуллин выступит с докладом перед президентом страны Владимиром Путиным. Совещание по ВКС состоится в 19.00.

Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два человека, еще один ребенок получил травму.

Следственный комитет России возбудил после атаки на Крымский мост уголовное дело по статье 205 УК страны — «Террористический акт». СКР назначил необходимые экспертизы. Следователи устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению атаки на Крымский мост.

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Айрат Назипов