Движение на Крымском мосту приостановили из-за ЧП — есть двое погибших
На Крымском мосту произошло ЧП, из-за чего на данный момент движение приостановлено. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
В Минтрансе России сообщили, что повредилось дорожное полотно. При этом, опоры моста не повредились.
— Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, — подчеркивается в сообщении ведомства.
При ЧП погибли два человека, передает оперштаб Кубани со ссылкой на Минздрав Краснодарского края.
— В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека. Также пострадала несовершеннолетняя девочка. Как сообщалось ранее, ее готовят для транспортировки санавиацией в краевое медучреждение, — говорится в сообщении.
На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.
Аксенов добавил, что движение восстановят до 9:00.
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