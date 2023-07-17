Легковые автомобили начали переправлять через Керченский пролив на пароме

Через Керченский пролив в сторону Краснодарского края отправился первый паром с легковым транспортом на борту — автомобили пропускают на переправу после тщательного досмотра, сообщает ТАСС.



По состоянию на вечер понедельника в ожидании погрузки на паромы через пролив скопилось порядка 200 машин. На площадке организовано питание, волонтеры подвозят бутилированную воду, организованы дополнительные туалеты, стоят бочки с технической водой.

На переправе сейчас задействованы три парома, которые способны перевезти около 600—700 транспортных средств. Для пассажиров и транспорта переправа бесплатная.

Переправа накануне останавливала работу. Рассчитывается, что с ее помощью смогут преодолеть Керченский пролив грузовые и легковые автомобили. Со стороны Керчи попасть на паром можно только по талонам.

Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03.05 по московскому времени. В результате теракта погибли два человека, еще один ребенок получил травму.

Следственный комитет России возбудил после атаки на Крымский мост уголовное дело по статье 205 УК страны — «Террористический акт». СКР назначил необходимые экспертизы. Следователи устанавливают лиц из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к организации и исполнению атаки на Крымский мост.

По предварительным данным, опоры железнодорожного моста не пострадали, заявлял вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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Маргарита Головатенко