В Татарстане планируют решить вопрос обеспечения дорожной инфраструктуры качественной связью

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Татарстан намерен решить вопрос обеспечения дорожной инфраструктуры качественной связью, регион рассчитывает достичь этого при поддержке ПАО «Мегафон», об этом стало известно в ходе встречи раиса республики Рустама Минниханова с гендиректором телекоммуникационной компании Хачатуром Помбухчаном.



— В республике сегодня реализуются масштабные проекты по дорожному строительству. К примеру, автодорога Алексеевское — Альметьевск. Существует проблема с обеспечением качественной связью. Рассчитываем при Вашей поддержке решить этот вопрос и обеспечить населенные пункты вдоль следования маршрута и дорожную инфраструктуру качественной связью, — сказал Минниханов.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Руководство компании выразило интерес к расширению сотрудничества, в частности с рядом татарстанских компаний. Кроме того, они готовы участвовать в крупных международных проектах, проводимых в Татарстане.

«Мегафон» — в числе важнейших партнеров Татарстана. На сегодняшний день в республике насчитывается 1,8 миллиона абонентов.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня на ПМЭФ Татарстан подписал соглашения со Ставропольским краем, Смоленской областью и Республикой Тыва.

Правительство Республики Саха (Якутия) выразило заинтересованность в приобретении в парк республиканской авиакомпании «Якутия» воздушных судов Ту-214. Республика подписала с татарстанским ПАО «Туполев» соглашение о намерениях.

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Маргарита Головатенко