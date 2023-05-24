БПЛА в Белгороде сбросил бомбу на дорогу

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил на дорогу в Белгороде взрывное устройство. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

Позже Гладков сообщил, что над Белгородским районом системой ПВО был сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших также нет.

— Последствия на земле уточняют оперативные службы, — отметил он.

21 мая в Белгородской области появилась ежедневная сводка об обстрелах региона. Позже Гладков доложил, что на территорию области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ситуацию прокомментировали в Кремле: пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что об инциденте доложили главе государства Владимиру Путину.

Правовой режим контртеррористической операции был введен в области 22 мая, он был снят вчера. По факту нападения боевиков ВСУ на Белгородскую область возбуждено уголовное дело.

Вчера в Минобороны России рассказали, что уничтожили 70 украинских террористов, напавших на Белгородскую область.



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Илина Хакимова