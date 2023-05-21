В Белгородской области появилась ежедневная сводка об обстрелах региона

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале объявил о начале ежедневной публикации сводок по обстрелам региона из-за участившихся фейков.

— Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. Поэтому принял решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки, — говорится в сообщении.

Согласно первой сводке:

В Белгородском районе под обстрел попало село Щетиновка, было выпущено 7 снарядов из артиллерии. Пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район попал под 4 минометных обстрела, из них хутор Лозовая Рудка дважды и села Богун-Городок и Цаповка по одному прилету. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе зафиксировано 24 минометных обстрела, из них 18 снарядов легли рядом с хутором Шаховка, 4 — в селе Тишанка и 2 — на хуторе Старый. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе всего 35 обстрелов, 6 минометных снарядов легли рядом с селом Дроновка и 29 снарядов из АГС легли рядом с Новостроевкой-2. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе работала артиллерия, рядом с поселком Красная Яруга зафиксирован прилет 11 снарядов, в селе Староселье — 6. Разрушений нет. Один мирный житель на границе села Графовка получил минно-взрывную травму правой ноги, госпитализирован.

По Шебекинскому городскому округу всего зафиксировано 37 обстрелов. Из них: в селе Архангельское работала артиллерия, зафиксировано 8 прилетов, пострадавших нет, повреждено одно частное домовладение; хутор Балки попал под минометный обстрел — 5 прилетов, пострадавших и разрушений нет; в селе Муром зафиксировано 16 снарядов от артиллерии, без пострадавших, информация по разрушениям уточняется; город Шебекино ночью обстреляли из РСЗО, 8 снарядов попали на полигон ТБО, произошло возгорание мусора. Сейчас на свалке есть единичные очаги возгорания, которые продолжают тушить, параллельно ведется работа по засыпке грунтом. Пострадавших нет.

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

В начале месяца Гладков сообщил, что власти региона рекомендуют из-за частых обстрелов провести последние звонки и выпускные для учеников школ из Шебекино в безопасном месте. Для этого они окажут всю необходимую помощь.

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Максим Кокунин