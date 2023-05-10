Спрос на авиабилеты в Грузию вырос почти в семь раз за несколько часов

Спрос на перелеты в Грузию вырос почти в семь раз после новостей о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на сервис «Яндекс.Путешествий».

В основном россиян интересуют поездки на неделю. Стоимость билетов «туда — обратно» начинается от 40 тысяч рублей за человека.

Еще, эксперты отметили рост спроса на бронирование отелей. Наибольшим интересом среди российских туристов пользуется Тбилиси. Стоимость номеров на двоих на неделю начинается от 20 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года и снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну. «Реальное время» подготовило на эту тему большой материал.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов