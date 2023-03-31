Особый противопожарный режим в Татарстане начнет действовать с 17 апреля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Особый противопожарный режим в Татарстане вводится с 17 апреля. Он будет действовать до 10 мая, сказано в постановлении кабмина республики.

В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор. Также нельзя использовать открытый огонь для приготовления пищи в мангалах, жаровнях и других специальных несгораемых емкостях в населенных пунктах подверженных угрозе лесных пожаров, на дачах и на территориях организаций отдыха детей и их оздоровления. Еще в этих местах запретили использовать пиротехнику 1—3 классов.

Как сказано в документе, в период особого противопожарного режима исполнительные органы государственной власти должны принять меры по очистке территорий подведомственных объектов от сухой травы и мусора, проверить работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения и ограничить проведение пожароопасных работ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этой неделе в Татарстане утвердили комплекс мероприятий по организации работ по охране лесов и населенных пунктов от пожаров в 2023 году. Узнать о задачах министерств можно в материале «Реального времени».



Ожидалось, что противопожарный режим в Татарстане в этом году установят с 25 апреля по 14 мая. В прошлом году он действовал с 25 апреля.



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Айрат Назипов