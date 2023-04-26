Власти Татарстана выделят дополнительные 502 млн рублей на завершение строительства трех поликлиник республики

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят дополнительные 502,4 млн рублей на строительство и капитальный ремонт трех медицинских учреждений республики. Два расположены в Казани, еще один — в Зеленодольском районе. Работы на каждом объекте планируется завершить к 30 ноября текущего года.

Согласно проектной документации, в перечень учреждений, которые должны появиться к концу этого года, вошел филиал детской поликлиники ГАУЗ «Городская детская поликлиника №6», Казань, микрорайон Дербышки.

В феврале власти Татарстана уже выделяли 132,5 млн на проведение работ по возведению этого объекта. Однако работы по этому учреждению начались гораздо раньше, и еще в середине января горздрав Казани отчитывался, что стройка завершена на 90%. По их данным, в число оставшихся работ входят: благоустройство прилегающей территории, установка медоборудования, мебели и инвентаря.

О появлении отдельно стоящей детской поликлиники в Дербышках впервые заговорили в сентябре 2019 года во время обсуждения социальной составляющей Генплана Казани до 2040 года. Более предметно тему затронули в июле 2021-го.



Фото: горздрав Казани

Также в перечне филиал поликлиники ГАУЗ «Городская клиническая больница №12», Казань, жилищный комплекс «Салават купере» — 190,8 млн рублей.

Напомним, 12-я горбольница была национализирована летом 2021 года, когда власти Татарстана увеличили свою долю в ней с 68,84 до 96,68%. Это медучреждение старейшее в Авиастроительном районе Казани, и его руководство имеет большие планы на усовершенствование и расширение ее возможностей. Так, например, изначально планировалось, что жителей «Салават купере» тоже прикрепят к данному заведению. Однако в начале прошлого года от этой идеи отказались, сообщив, что для этих целей арендуют площади у СК «Спасение» в самом соципотечном микрорайоне.

— Поликлиники должны быть в пешей доступности, поэтому был выбран этот вариант, — рассказывал гендиректор больницы.



Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Следующее медучреждение, которое должны построить в этом году, — Многопрофильная поликлиника (взрослое и детское население) ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», село Осиново — 216,2 млн рублей.

В феврале власти республики уже направляли на ее строительство 22,4 млн рублей. При этом общая стоимость объекта оценивается в 675 млн. Стоит отметить, что само здание уже возведено и на нем проведены кровельные работы. Площадь учреждения составит 4,5 тысяч кв. метров.

Фото: t.me/zel_official

Напомним, с начала 2023 года на капремонт и строительство медучреждений в Татарстане выделили около 2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на новые ФАПы, возведение зданий поликлиник и ремонт нуждающихся в нем больниц. Значительная часть объектов расположена в Казани, но денег больше всего направят на ремонт инфекционки в Челнах. Детали — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин