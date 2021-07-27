На строительство и ремонт объектов здравоохранения Татарстана направят 7,7 миллиарда

Фото: Ринат Назметдинов

Врачи придут туда, где их не было

В Татарстане на строительство, реконструкцию, капремонт и оснащение медицинских учреждений из бюджета направят более 7,7 млрд рублей, сообщил сегодня журналистам замминистра здравоохранения республики Ильдар Фатихов. Еще за 1,7 млрд рублей капитально отремонтируют 25 стационаров больниц, в 18 из них строительно-монтажные работы уже ведутся, для остальных готовят проектно-сметную документацию.

В районах построят 49 фельдшерско-акушерских пунктов по модульной технологии. Всего с 2012 года, когда стартовала данная программа, в деревнях и селах Татарстана появилось почти 560 ФАПов. Свой врач общей практики наконец будет в ЖК «Царево Village» в Пестречинском районе, который постоянно пополняется новыми жителями за счет высоких темпов застройки микрорайона. Для приема населения возводят отдельный врачебный офис и в Нижних Вязовых Зеленодольского района.

В федеральную программу по модернизации первичного звена здравоохранения в этом году вошли 39 объектов по всему Татарстану. Будут построены 12 новых поликлиник, а в 27-ми проведут капитальный ремонт. Детские поликлиники появятся в Зеленодольске, в Мензелинске, откроется поликлиника для взрослого населения в с. Высокая Гора. Кроме того, строится новое поликлиническое отделение для детей в Верхнем Услоне и в поселке Куюки.

В целом на реализацию в республике этой программы, рассчитанной на 5 лет, добавил замминистра здравоохранения, направят 8,7 млрд рублей, из которых 6,2 млрд планируется направить на строительство 222 медучреждений. Причем 21 объект появится там, где вообще не было учреждений здравоохранения. В списке значатся пять поликлиник, одна из которых в поселке Куюки, другая в Альметьевске, также филиалы детской поликлиники построят в новых микрорайонах Нижнекамска и казанского поселка Дербышки. Поликлинические отделения появятся в ЖК «Салават купере» и «Весна» в Казани.

Как заметил спикер, некоторые объекты, вошедшие в целевую программу, целесообразнее построить заново, чем ремонтировать имеющиеся. В первую очередь это касается ФАПОв — взамен устаревших возведут 196 пунктов.

Одним из значимых и крупных объектов, построенных и уже введенных в этом году в эксплуатацию в рамках нацпроекта «Развитие детского здравоохранения», стало отделение детской гематологии и онкологии при ДРКБ. На реализацию этого важного объекта было направлено 2,2 млрд рублей, более 50% — деньги федеральной казны:

— За семь последних лет онкологическая заболеваемость среди детского населения растет, растет выявляемость. И построенный современный центр будет работать не только на республику, но и на весь Приволжский федеральный округ.

Также среди медицинских новостроек — бюро судмедэкспертизы в Казани, на ул. Зур Урам. Ввести в эксплуатацию к концу года Минздрав РТ планирует и строящийся реабилитационный центр площадью 12,2 тыс. кв. метров при казанской горбольнице №7, рассчитанный на 147 коек. В его возведение вместе с оснащением вложат 1,3 млрд рублей.



107 стационаров модернизируют за 17 млрд рублей

В этом году объем финансирования программ по строительству, реновации и материально-техническому оснащению учреждений здравоохранения в Татарстане заметно сократился. В прошлом году на эти цели было выделено 12 млрд рублей, зато годом ранее — всего 3,5 млрд. Это деньги не только регионального бюджета, но и федерального. За счет весомой суммы капиталовложений Минздрав укрепил базу почти 440 объектов, это, как заметил замминистра здравоохранения, 107 тысяч кв. метров, причем более 60 медучреждений являются новостройками.

В перечне самых крупных — филиал онкологического диспансера почти за 2,3 млрд рублей в Набережных Челнах, рассчитанный на прием 200 пациентов в смену и 60 тысяч процедур лучевой терапии в год. Фатихов вновь обратил внимание на проблему роста случаев онкологии среди населения республики:



— Заболеваемость злокачественными образованиями растет, но у нас растет и выявляемость заболеваний. В прошлом году мы системно решили вопрос, еще и в Альметьевске завершили строительство онкодиспансера. Таким образом, мы полностью закрыли в республике потребность в учреждениях онкологического профиля.

Ильдар Фатихов также напомнил, что в прошлом году в республике был дан старт пятилетней программе по капитальному ремонту стационаров, цена вопроса — 17 млрд рублей, 107 объектов, которые приведут в современный вид, подтянут материально-техническую базу. Около 30 объектов отремонтировали уже в 2020 году. Акцент, с учетом распространения коронавируса, в первую очередь был сделан на модернизации инфекционных больниц: корпус для больных ковидом был построен в Казани, капремонт провели в инфекционной больнице Нижнекамска, в Больших Матаках и других муниципалитетах республики.

Кроме того, по словам Ильдара Фатихова, все ковидные госпитали в прошлом году обеспечили резервным кислородом, оснастили душевыми кабинами для проведения дезинфекции, проложили 15 тыс. погонных метров кислородных трубок, дополнительно смонтировали 14 больших газификаторов и кислородные рампы, чтобы все койки больных коронавирусом были обеспечены кислородом.

Капремонту мешают «ковидные» ограничения

По словам замглавы Минстроя Татарстана Ильдуса Насырова, сегодня строительно-ремонтные подрядные организации работают на 18 объектах здравоохранения, где общий объем выполненных работ близится к 75%. На трех объектах капремонт уже завершен. Один из крупных — это второй лечебный корпуса Госпиталя для ветеранов в Казани, где работы ведутся поэтапно, поскольку из-за больших площадей выполнить весь объем капремонта за год не получится.

Свои коррективы в ремонтные сроки вносят «ковидные» ограничения, посетовал Насыров:

— Для строителей это не совсем удобно, потому что есть целые отделения, куда вход ограничивается, а технические системы в зданиях проходят по всем этажам. Но мы ежедневно работаем над этим вопросом, частенько встречаемся на объектах, чтобы определить технологию производства работ с учетом этих ограничений.

На оставшихся 15 объектах, где идет капремонт, объем запланированных работ уже перешел «экватор». Близится к финалу капремонт в Нижнекамской детской горбольнице, в районных больницах Азнакаево, Муслюмово, Лениногорска, Буинска и в Нижнекамской ЦРБ. Большой объем строительных работ — в Чистопольской ЦРБ, где строители «реанимируют» приемное отделение, здесь до ремонта, по словам Насырова, «были очень стесненные условия».

Пока идет реализация программ этого года, Минздрав и Минстрой работают над проектами будущего года, определяют, каким медицинским учреждениям требуется большой ремонт, а где необходимо строить новые объекты, чтобы уже с начала 2022 года приступить к реализации планов.

Ангелина Панченко