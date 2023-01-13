В Казани в Дербышках завершается строительство нового здания детской поликлиники №6

Фото: горздрав Казани

В Казани в микрорайоне Дербышки на 90% завершено строительство нового здания детской поликлиники № 6. Об этом говорится в телеграм-канале горздрава города.

— Сейчас строители завершают отделку помещений. Скоро начнутся пусконаладочные работы и благоустройство прилегающей территории, — говорится в публикации.

Фото: горздрав Казани

Также отмечается, что в поликлинике установят новое медицинское оборудование, мебель и инвентарь.

Напомним, в конце января 2022 года сообщалось о том, что в Дербышках появится филиал детской больницы №6 в отдельно стоящем здании.



Накануне сообщалось о завершении капитального ремонта второго корпуса городской больницы №16 в Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов