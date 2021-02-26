Власти Татарстана довели свою долю в горбольнице №12 до 97%

Власти Татарстана увеличили свою долю в горбольнице №12 с 68,84% до 96,68%. Таким образом, лечебный комплекс почти полностью перешел под контроль республиканских властей.

Дополнительный пакет акций Минземимущество РТ получило 20 февраля, следует из сообщения горбольницы на портале раскрытия корпоративной информации.

В августе 2020 года ГКБ№12 сообщила о дополнительном выпуске акций номинальной стоимостью более 6 млн рублей. Потенциальными приобретателями акций были названы Минземимущество РТ и ООО «Компания Киль-Волга».



Еще два года назад «Реальное время» писало, что Минздрав Татарстана намерен учредить на базе больницы новое ГАУЗ (пока она функционирует как АО). Власти республики рассчитывают использовать лечебный комплекс как площадку для развития специализированной медицинской помощи по нацпроекту «Здравоохранение», на что республика собиралась получить около 40 млрд рублей до 2024 года.