Офисы для врачей, склад и стационары: в Татарстане расширили перечень медучреждений, подлежащих капремонту

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», до 1 декабря текущего года в Казани и Набережных Челнах проведут капитальный ремонт целого ряда объектов здравоохранения. Планируется, что на эти цели из республиканского бюджета будет выделено более 209 миллионов рублей. За эту сумму подрядчику предстоит не только «освежить» здания и помещения, но и благоустроить их окружающую территорию. Более того, обновление также коснется врачебного оборудования и всей имеющейся мебели. Подробности — в нашем материале.

В Казани проведут капремонт медицинских объектов на 142 млн рублей

Заказчиками работ выступают сразу две организации — ГК ГБУ «Главстрой» и ГК ГКУ «Главинвестстрой». Они рекомендуют будущему подрядчику привлечь к проведению капремонта студенческие строительные отряды. А вот что касается материалов и конструкций, то все они должны иметь паспорта с результатами испытаний и в случае необходимости пройти входной лабораторный контроль. Согласно проектной документации, в списке объектов, подлежащих ремонту и расположенных на территории Казани, оказались:

Здания медицинского склада ГКУЗ «Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» — 87,9 миллиона рублей. Подрядчику предстоит провести комплекс работ по установке слаботочного и технического оборудования на площади в 2,8 тысячи кв. метров.

«Резерв» создан в ходе реорганизации ранее действовавшей Базы специального медицинского снабжения Минздрава Татарстана и является преемником ее прав и обязанностей. Его деятельность направлена на обеспечение сохранности материальных ценностей мобилизационного резерва и постоянной готовности к их выдаче для использования по предназначению. Его здания расположены на улице Фатыха Карима в Старо-Татарской слободе.

Фото: Максим Кокунин. Складские помещения за поликлиникой на улице Фатыха Карима

Здания сердечно-сосудистого и неврологического стационаров медико-санитарной части Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) — 24,2 миллиона рублей. На этих объектах рабочие будут демонтировать ряд устаревших конструкций, а также обновлять фундамент. Кроме того, здесь же планируется провести отделочные работы и устроить замену системы кондиционирования.

Стационары входят в число объектов Университетской клиники, которая объединяет КБ-2, БСМП-2 и 2-ю поликлинику Казани. Всего она имеет 8 объектов, 21 корпус и 868 коек. Здания, подлежащие ремонту, расположены на улице Чехова.

Фото: скриншот проектной документации

Здание ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», блок «В» — 30 миллионов рублей. Здесь исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные работы в комплексе с системами инженерно-технического обеспечения. Также сюда будет произведена закупка и установка комплекта технологического оборудования.

МКДЦ называют республиканской стройкой века, так как началом его истории считается 25 февраля 1969 года, когда было принято решение о выдаче земельного участка под строительство больницы на 600 коек. В 1987 году началось само строительство на площади в 78 тысяч кв. метров. Уже к 2006 году больница имела несколько корпусов и хозяйственных блоков. В 2012 году комплекс был реконструирован, а на его базе открыт Головной сосудистый центр Татарстана.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru. Здание МКДЦ

Обновление офисов для врачей в Челнах обойдется почти в 68 млн рублей

Что касается Набережных Челнов, то там капитальный ремонт ожидается лишь в одном здании, но сразу в нескольких помещениях. Речь идет о доме №20а по улице Виктора Полякова, где подрядчику предстоит обновить:

помещения №1—3 для размещения офиса врача ГАУЗ «Детская городская поликлиника №4 имени Ахмеровой» — 19,6 миллиона рублей;

помещения №4—6 для размещения офиса врача ГАУЗ «Городская поликлиника №7» — 19 миллионов рублей;

помещения №7—11 для размещения МАУ «Центр молодежных (подростковых) клубов «Подросток» — 28,9 миллиона рублей.

Согласно проектной документации, в будущих офисах планируется выполнить комплекс общестроительных работ, а также заменить внутренние сети водоснабжения и канализации. Кроме того, во всех помещениях будут установлены новая автоматическая пожарная сигнализация и система охранного телевидения. Для новых офисов также закупят мебель, врачебное оборудование и другой необходимый инвентарь.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Однако это далеко не весь капремонт медицинских объектов в Набережных Челнах, который ожидается в 2023 году. Напомним, еще в начале этого года стало известно, что в автограде будет обновлена инфекционная больница, а именно ее блок «Г», который станет самым дорогим из объектов по линии здравоохранения в республике.

Очередные работы на территории этого учреждения будут включать в себя не только реставрацию здания, но и приобретение нового оборудования, мебели и различного инвентаря. Стоимость работ оценивается в 544,8 миллиона рублей. Для сравнения: в 2022 году на проведение капремонта в этой больнице выделялось 337 миллионов — в эту сумму входила стоимость замены лифтов, а также установки сигнализации.

Фото: nabchelny.ru

В начале года власти Татарстана уже выделяли 2 млрд рублей на ремонт и строительство медучреждений



Напомним, с начала этого года на капремонт и строительство медучреждений в Татарстане власти республики выделили около 2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на новые ФАПы, возведение зданий поликлиник и ремонт нуждающихся в нем больниц.

Так, наибольшая после Набережных Челнов сумма достанется Казани. На ремонт больницы №16 по улице Гагарина направят 301 миллион рублей. Стоит отметить, что это единственное учреждение в городе, где имеются отделения гематологии и пульмонологии.

Фото: kzn.ru

Еще 224 миллиона рублей добавят на ремонт Госпиталя для ветеранов войн по улице Исаева. Год назад ему выделили 190,2 миллиона рублей.



Также 132,5 миллиона выделили на строительство детской поликлиники в Дербышках. Отметим, что в середине января горздрав Казани отчитывался, что стройка завершена на 90%.

В ремонт 2-й городской больницы вложат еще 161 миллион рублей, тогда как год назад выделяли 94,9 миллиона рублей.



32,2 миллиона уйдет на ремонт Детской республиканской клинической больницы: 9,3 миллиона рублей на приобретение и замену лифтов, 22,9 миллиона — на ремонт подземного перехода около нее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако в республике будут не только восстанавливать, но и строить новые медицинские учреждения. Среди таких — 25 районных фельдшерско-акушерских пунктов. На них потратят 200 с лишним миллионов рублей.



Еще 79,2 миллиона уйдет на строительство центра врачебной практики для взрослого и детского населения в Альметьевске. Также 22,4 миллиона направят на строительство многопрофильной поликлиники в селе Осиново Зеленодольского района. Подробнее — в материале «Реального времени».



В апреле на капитальный ремонт семи больниц в Татарстане выделили 222,6 миллиона рублей. Самым дорогим станет ремонт Сабинской центральной районной больницы — 72 млн рублей. Еще 51 млн и 46,2 млн рублей направят на ремонт Черемшанской и Елабужской центральных районных больниц соответственно. В Казани на работы в горбольницах №1 и №12, а также ДРКБ выделили 29,4 млн, 20,4 млн и 1,8 млн рублей соответственно. Еще 1,8 млн рублей направили на Нурлатскую центральную районную больницу.

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Максим Кокунин