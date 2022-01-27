Детская поликлиника в Дербышках получит свое здание
Из двухэтажного здания сделают четырехэтажное
В Дербышках наконец-то появится филиал детской поликлиники №6 в отдельно стоящем здании — как выяснило «Реальное время», превращение старого двухэтажного здания №20а по улице Правды в современное четырехэтажное обойдется в 382,7 миллиона рублей.
Территориально здание будущей поликлиники находится между жилых домов. Рядом есть детсад №171 «Радуга», парковая зона дворца культуры им. С. Саид-Галиева — так называемая Дербышкинская площадь, и рынок.
Раньше, согласно информации «Яндекс.Карт», там находилось детское отделение поликлиники №8, но сейчас оно закрыто.
В планах — реконструировать это здание в четырехэтажное длиной в 63 метра и шириной в 22 метра. При проектировании будущих элементов благоустройства учтены конфигурация дворового пространства, входы, выходы из здания, перепады отметок земли.
Въезд на территорию поликлиники осуществляется со стороны улицы Советской. Рядом уже есть небольшая парковка на 24 машины.
Благоустройство территории включает в себя устройство проездов, тротуаров. Перед зданием разместят скамейки, урны и детскую площадку с качелями, песочницы и т.д. По периметру здания предполагается посадка живой изгороди из кизильника, а на свободных участках хотят посадить сирень.
Поликлиника рассчитана на 180 посещений в смену
Режим будущей поликлиники такой: в две смены пять дней в неделю пациентов будут принимать все врачи, в субботу и воскресенье — только дежурные. В целом учреждение рассчитано на 180 посещений в смену. Будет у поликлиники и дневной стационар, но рассчитанный только на семь человек. Одна палата вмещает четырех детей, вторая — трех.
Что касается персонала, то в поликлинике будут работать 235 человек. Одновременно в смену будут выходить до 140 врачей.
Структура здания следующая:
- На первом этаже — вестибюль с гардеробом для посетителей, пункт раздачи молочного питания, приемное отделение, инфекционный блок, помещения рентгендиагностики, травматологический пункт, лаборатория срочных анализов, помещение охраны с пожарным постом.
- На втором этаже запроектированы процедурные и прививочные кабинеты, игровая зона, комната матери и ребенка, кабинеты участковых врачей-педиатров и узких специалистов — отоларинголога, хирурга, уролога.
- На третьем этаже появятся дневной стационар, блок узких специалистов — гинеколога, невролога, ортопеда, нефролога, эндокринолога, офтальмолога с темной комнатой, физиотерапевтическое отделение с залом ЛФК, кабинетами массажа, электросна, теплолечения и т.д.
- На четвертом этаже разместятся административный блок, отделение платных услуг — кабинеты психолога, нефролога, гастроэнтеролога, врача- педиатра, кабинет УЗИ, блок узких специалистов.
Дополнительно здание оборудуют двумя лифтами. Здание поликлиники получит три входа для посетителей поликлиники, один вход в пункт раздачи молочного питания и вход для персонала, вход для всех работников поликлиники, вход в лабораторию срочных анализов.
Пока филиалы поликлиники находятся на первых этажах жилых домов
О появлении отдельно стоящей детской поликлиники в Дербышках впервые заговорили в сентябре 2019 года во время обсуждения социальной составляющей Генплана Казани до 2040 года. Более предметно тему затронули в июле 2021-го. Тогда сообщалось, что поликлинические отделения появятся в казанских ЖК «Салават купере» и «Весна». В целом на строительство 222 медучреждений собираются направить 6,2 миллиарда рублей.
На данный момент в Дербышках есть два филиала детской поликлиники №6 и оба находятся на первых этажах жилых домов — по адресам ул. Советская, 22а и ул. Главная, 68. И их явно недостаточно, так как в Сети полно негативных отзывов на тему нехватки врачей и больших очередей.
А вот поликлиника для взрослых жителей Дербышек функционирует давно — на улице Правды, дом 13а. Правда, тут отрицательных отзывов больше, и жалуются в основном на качество оказываемых услуг.
— Пришла закрыть больничный, врачей нет, записаться к кому-то не возможно, пошла к дежурному, так там очередь Китай, просто закрыть больничный невозможно, сказали один врач. И так постоянно, куда жаловаться чтобы людей услышали в конце концов. Почему нельзя человеческого отношения к людям? — пишет одна из пациенток (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
— Толку от врачей никакого. В гинекологии сидят бабушки из СССР которые на каждую болезнь прописывают противозачаточные! Кошмар, — пишет другая (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
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