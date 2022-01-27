Детская поликлиника в Дербышках получит свое здание

Фото: Олег Тихонов

Из двухэтажного здания сделают четырехэтажное

В Дербышках наконец-то появится филиал детской поликлиники №6 в отдельно стоящем здании — как выяснило «Реальное время», превращение старого двухэтажного здания №20а по улице Правды в современное четырехэтажное обойдется в 382,7 миллиона рублей.



Территориально здание будущей поликлиники находится между жилых домов. Рядом есть детсад №171 «Радуга», парковая зона дворца культуры им. С. Саид-Галиева — так называемая Дербышкинская площадь, и рынок.

Фото: их техдокументации

Раньше, согласно информации «Яндекс.Карт», там находилось детское отделение поликлиники №8, но сейчас оно закрыто.

Фото: yandex.ru/maps

В планах — реконструировать это здание в четырехэтажное длиной в 63 метра и шириной в 22 метра. При проектировании будущих элементов благоустройства учтены конфигурация дворового пространства, входы, выходы из здания, перепады отметок земли.



Фото: из техдокументации

Въезд на территорию поликлиники осуществляется со стороны улицы Советской. Рядом уже есть небольшая парковка на 24 машины.

Благоустройство территории включает в себя устройство проездов, тротуаров. Перед зданием разместят скамейки, урны и детскую площадку с качелями, песочницы и т.д. По периметру здания предполагается посадка живой изгороди из кизильника, а на свободных участках хотят посадить сирень.

Поликлиника рассчитана на 180 посещений в смену

Режим будущей поликлиники такой: в две смены пять дней в неделю пациентов будут принимать все врачи, в субботу и воскресенье — только дежурные. В целом учреждение рассчитано на 180 посещений в смену. Будет у поликлиники и дневной стационар, но рассчитанный только на семь человек. Одна палата вмещает четырех детей, вторая — трех.

Что касается персонала, то в поликлинике будут работать 235 человек. Одновременно в смену будут выходить до 140 врачей.

Структура здания следующая:

На первом этаже — вестибюль с гардеробом для посетителей, пункт раздачи молочного питания, приемное отделение, инфекционный блок, помещения рентгендиагностики, травматологический пункт, лаборатория срочных анализов, помещение охраны с пожарным постом.

На втором этаже запроектированы процедурные и прививочные кабинеты, игровая зона, комната матери и ребенка, кабинеты участковых врачей-педиатров и узких специалистов — отоларинголога, хирурга, уролога.

На третьем этаже появятся дневной стационар, блок узких специалистов — гинеколога, невролога, ортопеда, нефролога, эндокринолога, офтальмолога с темной комнатой, физиотерапевтическое отделение с залом ЛФК, кабинетами массажа, электросна, теплолечения и т.д.

На четвертом этаже разместятся административный блок, отделение платных услуг — кабинеты психолога, нефролога, гастроэнтеролога, врача- педиатра, кабинет УЗИ, блок узких специалистов.

Дополнительно здание оборудуют двумя лифтами. Здание поликлиники получит три входа для посетителей поликлиники, один вход в пункт раздачи молочного питания и вход для персонала, вход для всех работников поликлиники, вход в лабораторию срочных анализов.



На данный момент в Дербышках есть два филиала детской поликлиники №6 и оба находятся на первых этажах жилых домов. Фото yandex.ru/maps

Пока филиалы поликлиники находятся на первых этажах жилых домов

О появлении отдельно стоящей детской поликлиники в Дербышках впервые заговорили в сентябре 2019 года во время обсуждения социальной составляющей Генплана Казани до 2040 года. Более предметно тему затронули в июле 2021-го. Тогда сообщалось, что поликлинические отделения появятся в казанских ЖК «Салават купере» и «Весна». В целом на строительство 222 медучреждений собираются направить 6,2 миллиарда рублей.

На данный момент в Дербышках есть два филиала детской поликлиники №6 и оба находятся на первых этажах жилых домов — по адресам ул. Советская, 22а и ул. Главная, 68. И их явно недостаточно, так как в Сети полно негативных отзывов на тему нехватки врачей и больших очередей.

А вот поликлиника для взрослых жителей Дербышек функционирует давно — на улице Правды, дом 13а. Правда, тут отрицательных отзывов больше, и жалуются в основном на качество оказываемых услуг.

— Пришла закрыть больничный, врачей нет, записаться к кому-то не возможно, пошла к дежурному, так там очередь Китай, просто закрыть больничный невозможно, сказали один врач. И так постоянно, куда жаловаться чтобы людей услышали в конце концов. Почему нельзя человеческого отношения к людям? — пишет одна из пациенток (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

— Толку от врачей никакого. В гинекологии сидят бабушки из СССР которые на каждую болезнь прописывают противозачаточные! Кошмар, — пишет другая (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Дарья Пинегина