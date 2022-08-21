СК: убийство Дарьи Дугиной было заказным и спланированным заранее

Фото: пресс-служба СК РФ

В Следственном комитете России заявили, что убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной было заказным и спланировано заранее. В ведомстве отметили, что дочь известного философа Александра Дугина погибла на месте после срабатывания взрывного устройства, расположенного на днище автомобиля прямо под местом водителя. Сам Дугин сейчас находится в больнице.

— Вечером 20 августа 2022 года в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. На данный момент уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем, погибла на месте, — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Фото: пресс-служба СК РФ

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по факту убийства, для дальнейшего расследования в производство Главного следственного управления СК России. Дело заведено по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ «убийство, совершенное общеопасным способом».

— Назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая судебные экспертизы, изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, оперативным службам направлено поручение об установлении лиц, совершивших преступление, и иных свидетелей произошедшего. С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер, — сообщает СК.

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Артем Гафаров