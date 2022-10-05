СМИ: США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти

Фото: Следственный комитет России

США полагают, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоят власти Украины, которые действовали без ведома американских кураторов, об этом сообщает NYT со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным источников газеты, власти США заранее не предупредили о планах по подрыву автомобиля — они бы выступили против. Отмечается, что Вашингтон в подготовке взрыва участия не принимал и не предоставлял разведывательные данные.

Отчет о причастности украинских властей к взрыву распространили в правительстве США на прошлой неделе. Кто именно из украинского правительства оказался причастен к организации убийства, не раскрывается. Газета отмечает — в Вашингтоне украинских чиновников за убийство осудили.

В ночь на 21 августа автомобиль, которым управляла Дугина, взорвался. 29-летняя журналистка погибла на месте. Она возвращалась из деревни Захарово, где с лекцией выступал отец погибшей — известный российский философ Александр Дугин. Он после трагедии оказался в больнице. Взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля прямо под водительским местом.

ФСБ считает, что за подготовкой преступления стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.

Советник офиса президента Украины Дмитрий Подоляк заявлял о непричастности страны к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной.



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Маргарита Головатенко