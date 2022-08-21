После гибели дочери философ Александр Дугин попал в больницу

После трагической гибели дочери Дарьи известный российский философ Александр Дугин попал в больницу. Об этом в своем telegram-канале сообщил политолог Сергей Марков.

— Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования, — написал он.

Напомним, сегодня ночью дочь философа Дарья Дугина трагически погибла — неизвестные заминировали машину, которой она управляла. Взрыв произошел через 10 минут после того, как она покинула фестиваль в деревне Захарово, где выступал Александр Дугин.

Фото: Telegram-канал «Русский горизонт»

В Следственном комитете завели уголовное дело по факту убийства общеопасным способом, а глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин завил, что к этому причастны «террористы украинского режима». Не исключается версия, что настоящей целью убийства была не женщина, а сам Александр Дугин.



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Артем Гафаров