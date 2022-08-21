В Подмосковье убита дочь известного философа Дарья Дугина

Фото: Telegram-канал «Русский горизонт»

В Подмосковье на Можайском шоссе была убита дочь известного философа Александра Дугина Дарья. Машину, которой она управляла, заминировали — взрыв, как сообщается, произошел через считанные минуты, как она села за руль.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что к трагедии причастны «террористы украинского режима» и что целью их был сам Александр Дугин, а не его дочь, передают «РИА Новости».

В Следственном комитете России смогли установить личность погибшего при взрыве человека. Исследование подтвердило, что в автомобиле находилась журналист и политолог Дарья Дугина. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Как сообщается, Александр Дугин выступал с лекцией на одном из фестивалей в деревне Захарово, где присутствовала и его дочь. Около половины десятого вечера Дарья села в автомобиль и покинула мероприятие. Не исключено, что бомбу заложили именно там — на парковке. Еще примерно через 10 минут недалеко от поселка Большие Вязьмы гремит взрыв — Дарья погибла на месте.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров