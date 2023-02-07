СКР закончил расследование дела Ильшата Гафурова

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

СКР закончил расследование уголовного дела бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова, сообщает «Коммерсантъ». При этом защита полагает, что уголовное преследование являлось незаконным, но Мосгорсуд ее доводы не принял.

По версии адвоката, следствие сначала должно было отменить «оправдывающее» ректора постановление прокуратуры Набережных Челнов. Однако этого не произошло, поэтому уголовное преследование Гафурова и его 14-месячное содержание под стражей является незаконным, считает защита.

В 2002 году руководитель следственной группы прокуратуры Челнов Азат Зиятдинов подписал постановление о непричастности Гафурова к подготовке покушения на бизнесмена Айдара Исрафилова «в связи с отсутствием в его действиях состава какого-либо преступления». После убийства предпринимателя экс-ректора КФУ вновь допросили, претензий ему снова не предъявили.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, почему Мосгорсуд не принял доводы защиты, станет ясно из мотивировочной части решения. Ее стороны пока не получили.



Напомним, дело Ильшата Гафурова связано с убийством бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. Вину он не признает.

Казанский федеральный университет весной 2022-го расторг с Ильшатом Гафуровым трудовой договор. В августе того же года официально представили нового ректора вуза — экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина.

Ильшат Гафуров 2 ноября прошлого года обжаловал продление срока содержания под стражей. Но добиться изменения меры пресечения он так и не смог.

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Елизавета Пуншева