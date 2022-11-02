Бывший ректор КФУ Ильшат Гафуров обжаловал продление ареста
Бывший ректор КФУ Ильшат Гафуров 2 ноября обжаловал продление срока содержания под стражей, согласно материалам дела на сайте Басманного районного суда Москвы.
24 октября Басманный суд Москвы оставил Гафурова в СИЗО. Срок ареста продлили до 21 декабря. В материалах указано — он остается обвиняемым по двум эпизодам убийства.
Ильшата Гафурова задержали в Казани 21 декабря 2021 года, о чем стало известно на следующий день. В июле 2022-го меру пресечения ему продлили до 25 октября.
Казанский федеральный университет расторг с Ильшатом Гафуровым трудовой договор. 26 августа официально представили нового ректора вуза — экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина.
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