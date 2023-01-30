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Министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова похоронили на кладбище в казанском поселке Мирный

13:38, 30.01.2023 1
Министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова похоронили на кладбище в казанском поселке Мирный
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главу Минздрава Татарстана Марата Садыкова, скончавшегося накануне, сегодня похоронили на кладбище в казанском поселке Мирный.

После завершения церемонии прощания на похороны пришли сотни людей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заупокойную молитву — джаназа-намаз — прочитал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После погребения люди стали возлагать цветы на могилу министра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Церемония прощания прошла сегодня в казанском международном информационном центре Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. На ней присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, глава минздрава России Михаил Мурашко, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин. Много было и рядовых татарстанцев, которые пришли проводить главу Минздрава в последний путь. Подробности — в репортаже «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:06
    Работал мужик для многонационального народа Республики не покладая рук со студенческой скамьи.
    Можно сказать, что пал смертью Героя на боевом посту.
    Вечная Память, Вечный Покой и Царствие небесное
    Православный русский.
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