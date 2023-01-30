Министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова похоронили на кладбище в казанском поселке Мирный
Главу Минздрава Татарстана Марата Садыкова, скончавшегося накануне, сегодня похоронили на кладбище в казанском поселке Мирный.
После завершения церемонии прощания на похороны пришли сотни людей.
Заупокойную молитву — джаназа-намаз — прочитал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
После погребения люди стали возлагать цветы на могилу министра.
Церемония прощания прошла сегодня в казанском международном информационном центре Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. На ней присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, глава минздрава России Михаил Мурашко, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр РТ Алексей Песошин. Много было и рядовых татарстанцев, которые пришли проводить главу Минздрава в последний путь. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Можно сказать, что пал смертью Героя на боевом посту.
Вечная Память, Вечный Покой и Царствие небесное
Православный русский.