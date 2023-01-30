В Казанском Кремле выразили соболезнования в связи с кончиной Марата Садыкова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казанском Кремле выразили соболезнования в связи с кончиной главы Минздрава Татарстана Марата Садыкова, скоропостижно скончавшегося накануне. Министру было 53 года.



Марат Садыков родился 27 января 1970 года в городе Буинск Татарской АССР. В 1993 году окончил педиатрический факультет Казанского государственного медицинского института и начал работать врачом-педиатром в Республиканском медицинском диагностическом центре города Казани.

В 1993—1995 годы проходил клиническую ординатуру на кафедре поликлинической педиатрии Казанского государственного медицинского института. С 1996 по 2000 год работал заместителем главного врача консультативно-диагностического центра Приволжского района городской клинической больницы №18 в Казани. В 2000—2018 годы возглавлял крупные медицинские казанские учреждения — городское специализированное медицинское объединение «Онкология» и городскую клиническую больницу №7.

Министром здравоохранения Татарстана Марата Садыкова назначили в 2018 году. Он направил на укрепление и дальнейшую модернизацию системы здравоохранения республики весь свой профессиональный опыт и знания. При нем были успешно реализованы федеральные и республиканские программы и открыты новые медицинские высотехнологичные центры, а в сельской местности расширилась сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Последовательно проводилась цифровизация медицинских услуг. В своей деятельности он уделял постоянное внимание повышению качества и доступности медицинской помощи для всех жителей Татарстана.

Благодаря его личным усилиям, а также организованной совместной работе медицинских работников, производителей медицинской продукции, строителей, волонтеров, других ответственных лиц удалось преодолеть серьезные последствия главного вызова последних лет — пандемии COVID-19.

Также Садыков избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан IV и V созывов. Его плодотворный труд и профессиональные заслуги отмечены высокими наградами и поощрениями, в числе которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За доблестный труд», почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан», Государственная премия РТ в области науки и техники, нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

— Марат Садыков проявил себя высококвалифицированным, ответственным, авторитетным руководителем и талантливым врачом. Высокие деловые и человеческие качества, чувство общественного долга и преданность своему делу, внимательное и чуткое отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание. Светлая память о Марате Наилевиче Садыкове навсегда сохранится в наших сердцах, — сказано в тексте соболезнования.

Соболезнования выразили президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, депутат Государственной думы от РТ Айрат Фаррахов, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, председатель Центральной избирательной комиссии РТ Экзам Губайдуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Буинского района Ранис Камартдинов, член-корреспондент Академии наук РТ Алексей Созинов, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения РТ Чингис Махмутов.

В Казани в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма прошла церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым.

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Маргарита Головатенко