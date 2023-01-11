Вячеслав Володин запустил опрос о необходимости запрета продажи энергетиков несовершеннолетним

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 10 января запустил анонимный опрос в своем telegram-канале. Тема касается запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне.

— Много обращений поступает о вреде энергетиков. Их продажа детям до сих пор разрешена в 28 регионах. Вопрос находится в полномочиях субъектов РФ, — написал Вячеслав Володин.

По состоянию на 13:05 в голосовании приняли участие 137,6 тысяч пользователей. Инициативу поддержали 90% опрошенных. Еще 6% выступили против этой идеи. Оставшимся 4% эта тема безразлична.

Напомним, с 12 ноября 2022 года в Татарстане вступил в силу закон, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Инициатива закрепить такое положения в республиканском законодательстве поступила от уполномоченного по правам ребенка в РТ Ирины Волынец. За продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и баллонов с газом КоАП Татарстана предусмотрены административные штрафы: гражданам — от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч, а организациям — от 100 до 150 тысяч.

Фото: pxhere.com

В Государственной думе поддержали введенные в Татарстане ограничения по продаже несовершеннолетним энергетиков и зажигалок. Депутаты считают, что принятый в республике закон о запрете таких товаров для детей и подростков должен стать примером для России.

В декабре вице-премьер России Татьяна Голикова поручила федеральным Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. В начале января член Комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказал, что депутаты Госдумы совместно с правительством разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.



В начале 2023 года в Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет. «Молодые люди без каких-либо ограничений приобретают эти напитки, потребляют их в таком количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего в отношении сердечно-сосудистой системы. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний», — сказано в тексте законопроекта.



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Айрат Назипов