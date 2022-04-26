В Кремле вручили государственные награды татарстанским призерам Олимпиады в Пекине

Помощник президента России Игорь Левитин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко вручили медали «За заслуги перед Отечеством» татарстанским призерам Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Хоккеист казанского «Ак Барса» Тимур Билялов награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени. На Олимпийских играх в Пекине российские хоккеисты проиграли сборной Финляндии со счетом 2:1. Сборная России завоевала серебро.

Также медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени получил и серебряный призер в прыжках на лыжах с трамплина, уроженец Лениногорска Данил Садреев.

Сноубордист Виктор Вайлд награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. На Олимпиаде в Пекине он взял бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Медали «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоилась и фигуристка, уроженка Казани Евгения Тарасова. На Олимпиаде в Пекине она в паре с Владимиром Морозовым заняла 2-е место в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе.

Также у спортсменов состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Всего на Олимпийских играх в Пекине Татарстан представляли восемь человек. Олимпиада проходила с 4 по 20 февраля. 25 февраля Владимир Путин своим указом присвоил спортсменам, занявшим призовые места на Олимпийских играх, государственные награды.



Максим Кокунин