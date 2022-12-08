Рустам Минниханов наградил медалью казанскую теннисистку Веронику Кудерметову

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова удостоилась медали в честь 100-летия ТАССР. Ее наградил президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Помимо спортсменки на встречи присутствовал ее отец Эдуард и сестра Полина, которая также занимается теннисом. Их наградили благодарностью президента РТ.

Минниханов оценил большой вклад семьи Кудерметовых в развитие спорта в республике. Он отметил, что благодаря высоким достижениям Вероники и Полины теннис в республике становится всё популярнее.

Фото: tatarstan.ru

Вероника Кудерметова родилась в Казани 24 апреля 1997 года. Начала заниматься теннисом с восьми лет. В прошлом году дошла до финала турнира Большого шлема в парном разряде. Также она является победительницей шести турниров WTA и второй ракеткой мира в парном разряде. В этом году получила звание «Заслуженный мастер спорта».

Напомним, месяц назад Вероника Кудерметова выиграла итоговый турнир WTA в парном разряде вместе с Элис Мертенс из Бельгии. Соревнования прошли в США в Форт-Уэрте. Таким образом, Кудерметова стала седьмой россиянкой в истории, выигравшей титул в парном разряде на Итоговом турнире WTA.

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Айрат Назипов