Рустам Минниханов встретился с командой «КАМАЗ-мастер»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился со спортсменами и руководством команды «КАМАЗ-мастер» — ежегодный традиционный формат встреч сохранили несмотря на то, что в этом году команда не примет участия в гонке «Дакар», сообщили в пресс-службе президента РТ.



Встреча состоялась на спортивном полигоне в Набережных Челнах. В ней приняли участие генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и мэр Челнов Наиль Магдеев.

Несмотря на изменения в ежегодном графике, «КАМАЗ-мастер» живет в активном производственном и соревновательном режиме. В этом году команда подтвердила спортивное лидерство и техническое превосходство российской техники во время ралли-марафонов «Дакар-2022» и «Шелковый путь — 2022», а еще стала победителем чемпионата России по ралли-рейдам.

В течение года проводилась подготовка к новому спортивному сезону: изготовлен усовершенствованный спортивный грузовик семейства К5, создан модернизированный автомобиль капотной компоновки КАМАЗ-43509К. Основной упор в этих проектах был сделан на импортозамещение.

Полноценные испытания в спортивном режиме техника пройдет в рамках чемпионата России по ралли-рейдам, а еще во время международного ралли «Шелковый путь» с 6 по 15 июля 2023 года. Оно состоится по маршруту Казань — Уфа — Магнитогорск — Оренбург — Самара — Саратов — Волгоград — Липецк — Москва.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Рустам Минниханов дал высокую оценку вновь изготовленным модернизированным грузовикам семейства К5 и капотной компоновки. Минниханов оценил эволюцию спортивных машин команды «КАМАЗ-мастер», лично протестировав не только новые авто, но и проехав за рулем машин команды 1996 и 2002 годов выпуска.

— Чтобы понять, какой прогресс достигнут, нужно проехать на автомобиле. КАМАЗы — они очень проходимые, очень надежные. Автоматическая коробка передач позволяет контролировать и держать скорость на всем протяжении гонки. Это важно, так как гонщику надо сохранить работоспособность, — прокомментировал президент Татарстана.

Напомним, в сентябре команда «КАМАЗ-мастер» не стала подписывать анкету Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающую российскую спецоперацию на Украине и позволяющую принять участие в гонке 2023 года.

— По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях, — заявили в команде.



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Маргарита Головатенко