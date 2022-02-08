В Пекине наградили призеров в прыжках на лыжах с трамплина — среди них татарстанец Данил Садреев

Фото: Олимпийский комитет России

В Пекине прошла торжественная церемония награждения призеров в прыжках на лыжах с трамплина. Один из них — татарстанец Данил Садреев, принесший России серебряную медаль.

Вчера спортсмена поздравил президент РТ Рустам Минниханов. Он пожелал Садрееву новых успехов и свершений в спорте и в жизни, а также крепкого здоровья, удачи и счастья. Личный тренер спортсмена Николай Герасимов рассказал, что Садреев будет готовиться к следующей Олимпиаде — у него большие планы на будущее.

Сегодня еще один представитель республики, Виктор Уайлд, завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. Позднее спортсмен объявил о возможном завершении своей карьеры.

Диана Жиленкова