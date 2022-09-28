«КАМАЗ-мастер» не сможет выступить на «Дакаре» из-за отказа осудить спецоперацию на Украине

Команда «КАМАЗ-мастер» не стала подписывать анкету Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающую российскую спецоперацию на Украине и позволяющую принять участие в гонке 2023 года. Об этом сообщается на сайте татарстанской команды.

— По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях, — говорится в заявлении «КАМАЗ-мастера».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Дакар» будет проходить с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии.

1В январе экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. По итогам гонки первые четыре места заняли экипажи «КАМАЗ-мастера». Сотников становился победителем «Дакара» в 2021 году. В 2017 и 2019 годах пилот занимал в ралли-марафоне вторые места.

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Татьяна Леухина