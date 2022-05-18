Правительство России увеличило максимальный размер кредита по льготной ипотеке

Фото: Максим Платонов

Российские власти подняли максимальный размер ипотечного кредита с использованием льготной ставки. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит установлен до 12 млн рублей, в других регионах страны — до 6 млн.



Кроме того, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальный размер кредита с использованием льготной ставки на покупку жилья увеличен до 30 млн рублей, а в остальных субъектах — до 15 млн.

— Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке, — рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Фото: kremlin.ru

Как сообщает пресс-служба правительства России, такая мера будет действовать до конца текущего года. Ставку в пределах льготного лимита банкам планируют компенсировать.

В начале мая Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%. Действие программы продлили до конца года. Также власти страны разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной.

Диана Жиленкова