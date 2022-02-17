Минниханов предложил продлить программу льготной ипотеки

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня проходит совместное заседание коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и комиссии Государственного совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов. Он принимает в ней участие.

На заседании обсуждается стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом на период до 2035-го. Как сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, Минниханов озвучил свои предложения, в том числе о продлении программы льготной ипотеки до 2024 года как инструмента, стимулирующего спрос на жилье, сохранение ставки в 7% годовых и увеличение суммы кредита с 3 до 6 миллионов рублей.

Кроме того, Минниханов предложил включить в программу льготной ипотеки индивидуальное жилье. Он считает, что это поможет сдержать рост цен на первичном рынке.

Галимова напомнила, что Татарстана занимает одно из лидирующих позиций по вводу жилья: по итогам 2021-го введено более 3 миллионов кв. метров. В республике работает порядка 80 застройщиков, которые ведут строительство 168 домов.

Минниханов уже не в первый раз поднимает тему льготной ипотеки. От него уже звучало предложение распространить программу на вторичное жилье.

— Будем работать, чтобы поднимать доступность. Льготная ипотека на вторичном рынке.. Мы должны понимать, кому эту льготную ипотеку даем. Не всем, а какой категории и в каких объемах. Я думаю, что от этого государство беднее не станет, оно будет более устойчивым и богатым в будущем, — заявил президент Татарстана в январе этого года.

