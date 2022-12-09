Банк России предложил постепенно сворачивать программу льготной ипотеки

Центробанк России выступил за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования. Об этом сообщает ТАСС.

По словам, заместителя директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслана Булатова, сейчас строительная отрасль подсела на льготную ипотеку «как на иглу».

— Нам понравилась льготная ипотека тогда, когда она была запущена — в пандемию. Она уже практически три года живет, за это время у нас цены практически «разъехались» на первичном и вторичном рынке. У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, такое ощущение, — говорит он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом, по его мнению, любая программа субсидирования искажает цены и создает дисбаланс в долгосрочной перспективе. А потому Банк России выступает против любых программ субсидирования.

Напомним, 1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы «Льготная ипотека» до конца 2022 года. Ее можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.



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Айрат Назипов