Канье Уэст попросил Дональда Трампа быть его «вице-президентом» на выборах в 2024 году

Американский рэпер Канье Уэст, планирующий избираться в президенты США в 2024 году, заявил, что лично предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу присоединиться к его кампании в качестве «вице-президента». Об этом сообщает «РИА Новости».

— Первый раз в Мар-а-Лаго. Дождь и пробки. Не могу поверить, что я заставил президента Трампа ждать, — написал рэпер в Twitter.



Фото: wikimedia.org

59,3% респондентов считают, что ответ Дональда Трампа был положительным, а 40,7% склоняются к отрицательному ответу.

Напомним, в 2020 году Канье Уэст уже заявлял о своем желании баллотироваться на пост президента США.

Бывший глава США Дональд Трамп также подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента. Он зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства в 2024 году.

Дональд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер и 45-й президент США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. До того как стать президентом, он был предпринимателем (главным образом в сфере недвижимости), а также шоуменом и телеведущим.



14 января 2021 года Палата представителей США проголосовала за импичмент тогда еще действующего президента Дональда Трампа.



В начале того месяца сторонники экс-президента США прорвались в здание Капитолия, где Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Между демонстрантами и полицией начались столкновения. В результате возникших беспорядков погибли четыре человека, задержаны 52. 11 января демократы официально внесли в Конгресс США статью импичмента Дональда Трампа о «подстрекательстве к мятежу».

19 января Трамп выступил с прощальным обращением к согражданам. В нем он признал приход к власти новой администрации США и заверил, что молится за ее успехи.



В феврале того же года Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа на процессе по импичменту.



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Диана Фатыхова