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Трампу объявили импичмент

00:29, 14.01.2021
Трампу объявили импичмент
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты голосования.

Импичмент объявили по единственной статье — подстрекательство к мятежу. В тексте резолюции подчеркивается, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке «тяжкие преступления и проступки», за которые президенту может быть вынесен импичмент.

Фото: pxhere.com

Однако для того, чтобы отстранить Трампа от власти досрочно, нужно, чтобы его осудили по итогам процесса в Сенате. Напомним, что республиканцы отказались созвать Сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Демократы официально внесли в Конгресс США статью об объявлении импичмента Дональду Трампу 11 января.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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