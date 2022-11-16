Трамп подал заявку на участие в президентских выборах США 2024 года

Бывший глава США Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США, об этом сказано в опубликованном документе федеральной избирательной комиссии.

Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства 2024 года.

Накануне американские СМИ писали, что Трамп начнет президентскую кампанию, несмотря на провал республиканцев на выборах в конгресс. Экс-президент анонсировал «важное заявление» в Мар-а-Лаго 15 ноября еще перед промежуточными выборами в конгресс.

Фото: pxhere.com

14 января 2021 года Палата представителей США проголосовала за импичмент тогда еще действующему президенту Дональду Трампу.



В начале того месяца сторонники экс-президента США прорвались в здание Капитолия, где Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Между демонстрантами и полицией начались столкновения. В результате возникших беспорядков погибли четыре человека, задержаны 52. 11 января демократы официально внесли в Конгресс США статью импичмента Дональду Трампу о «подстрекательстве к мятежу».

19 января Трамп выступил с прощальным обращением к согражданам. В нем он признал приход к власти новой администрации США и заверил, что молится за ее успехи.



В феврале того же года Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа на процессе по импичменту.



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Илина Хакимова