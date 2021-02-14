Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту
Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа на процессе по импичменту. Об этом сообщает CNN.
За импичмент выступили 57 сенаторов, а против — 43. Для объявления импичмента нужно две трети голосов.
Если бы Сенат проголосовал за импичмент, Трампу запретили бы занимать госдолжности до конца жизни.
Это была уже вторая попытка объявить импичмент Трампу. Первая была в декабре 2019 года. Тогда палата представителей уже объявляла экс-президенту США импичмент, обвинив его в злоупотреблении властью. Сенат решение не поддержал.
В начале января сторонники экс-президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Между демонстрантами и полицией начались столкновения. В результате возникших беспорядков погибли четыре человека, задержаны 52. 11 января демократы официально внесли в Конгресс США статью импичмента Дональду Трампу о «подстрекательстве к мятежу». 14 января палата представителей США проголосовала за импичмент.
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