Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа на процессе по импичменту. Об этом сообщает CNN.

За импичмент выступили 57 сенаторов, а против — 43. Для объявления импичмента нужно две трети голосов.

Если бы Сенат проголосовал за импичмент, Трампу запретили бы занимать госдолжности до конца жизни.

Фото: pxhere.com

Это была уже вторая попытка объявить импичмент Трампу. Первая была в декабре 2019 года. Тогда палата представителей уже объявляла экс-президенту США импичмент, обвинив его в злоупотреблении властью. Сенат решение не поддержал.

В начале января сторонники экс-президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Между демонстрантами и полицией начались столкновения. В результате возникших беспорядков погибли четыре человека, задержаны 52. 11 января демократы официально внесли в Конгресс США статью импичмента Дональду Трампу о «подстрекательстве к мятежу». 14 января палата представителей США проголосовала за импичмент.



Татьяна Леухина