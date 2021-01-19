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Трамп выступил с прощальным обращением

23:28, 19.01.2021
Трамп выступил с прощальным обращением
Фото: pixabay.com

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к согражданам. В нем он признал приход к власти новой администрации США и заверил, что молится за ее успехи.

Во время его президентства США укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР. В своем обращении Трамп говорит об опасности потерять уверенность в величии Америки.

Фото: pxhere.com

Кроме того, политик обратил внимание на то, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания, передает ТАСС.

В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, а затем в зал Сената. Это произошло в тот момент, когда Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Между демонстрантами и полицией начались столкновения. Погибли четыре человека.

14 января палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту Дональду Трампу по единственной статье — подстрекательство к мятежу.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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