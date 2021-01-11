В США опубликовали резолюцию об импичменте Трампа
Демократы официально внесли в конгресс США статью импичмента действующему президенту Дональду Трампу о «подстрекательстве к мятежу». Об этом пишет The Hill.
По тексту резолюции, он заслуживает импичмента и в будущем не должен занимать любые выборные должности. Трамп совершил преступление, «разжигая насилие» против американских властей, считают законодатели.
Резолюция об импичменте президента США Дональда Трампа получила поддержку 218 демократов в палате представителей. Далее за нее должны проголосовать две трети членов сената, который выйдет с каникул только в следующий вторник, 19 января.
На минувшей неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Между демонстрантами и полицией начались столкновения. В результате возникших беспорядков погибли четыре человека, задержаны — 52.
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