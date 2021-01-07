В Вашингтоне в результате беспорядков погибли четыре человека

В Вашингтоне в результате беспорядков погибли четыре человека. Об этом сообщил глава местной полиции Роберт Конти.

Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину. Ее доставили в больницу, где она позже скончалась. Также сегодня стало известно о трех случаях смерти возле Капитолия. Погибшие были совершеннолетними, смерть произошла в результате происшествий, которые «требовали неотложной медицинской помощи».

Конти добавил, что в ходе протестов задержали 52 человека. Большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в столичном округе Колумбия. Некоторые оказались задержаны за незаконное владение оружием, пишет «РИА Новости».

Twitter, Facebook и Instagram заморозили аккаунты Трампа в соцсетях.

В четверг слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента США возобновились. Лидер республиканцев Макконнелл заявил, что победителя утвердят сегодня.

Телеканал CBS News сообщил, что некоторые члены кабинета Трампа обсуждают возможность использовать 25-ю поправку к Конституции США, чтобы отстранить его от власти. В этом случае полномочия передадут вице-президенту Майку Пенсу. Пока авторы инициативы не представляли Пенсу какие-либо предложения.

Двадцать пятая поправка к Конституции США закрепляет правило, согласно которому вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента страны. Поправка также определяет порядок установления временной недееспособности президента.

Вчера сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где Конгресс начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов.



Татьяна Леухина