Президент Турции поблагодарил Путина за вклад в продление продуктовой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за «волю и вклад» в продление продуктовой сделки. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сегодня стало известно, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Ее срок истекает 19 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил ее продление.

12 ноября сообщалось, что ООН и Россия обсудили продление продуктовой сделки, заявили в офисе генсека ООН по итогам переговоров, назвав их конструктивными.

Россия в ноябре возобновила участие в зерновой сделке. 1 ноября президент РФ Владимир Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что страна вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева.

Фото: pxhere.com

В МИД сообщали, что у России есть четкие гарантии от Украины, что атак в Черном море, подобных тем, что уже произошли, больше не будет. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что дал указания Минобороны возобновить участие в зерновой сделке, но с сохранением права выйти из нее в том случае, если гарантии будут нарушены.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар говорил, что Турция намерена выдвинуть предложение о продлении на год зерновой сделки. Ее срок истекает 19 ноября.

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Елизавета Пуншева