Турция предложит продлить зерновую сделку на один год

Турция намерена выдвинуть предложение о продлении на год зерновой сделки, срок которой истекает 19 ноября, заявил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар журналистам в Анкаре.



— Украина дала гарантии России [о неиспользовании коридора безопасности в Черном море в военных целях] через Турцию. Мы предложим продлить соглашение еще на один год, — приводит ТАСС его слова.

Россия в ноябре возобновила участие в зерновой сделке. 1 ноября президент РФ Владимир Путин в разговоре с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что страна вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева.

Фото: pxhere.com

В МИД сообщали, что у России есть четкие гарантии от Украины, что атак в Черном море, подобных тем, что уже произошли, больше не будет. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что дал указания Минобороны возобновить участие в зерновой сделке, но с сохранением права выйти из нее в том случае, если гарантии будут нарушены.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена.

Известно, что Россия запросила снятие всех санкций Запада с «Россельхозбанка» для облегчения экспорта российского зерна. Также, несмотря на санкции, Москва настаивает на восстановлении «Россельхозбанком» отношений с банками-корреспондентами.

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Маргарита Головатенко